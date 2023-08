Affaire "village de Mamadou Touré" : Amadou Coulibaly recadre Djédjé Mady

Amadou Coulibaly a apporté une réplique aux récents propos de Djédjé Mady et Stéphane Kipré qui, lors d'un meeting à Daloa s’interrogeaient sur le nom du village de Mamadou Touré dans le Haut-Sassandra. Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a fait savoir que ces politiciens sont "dépassés".

Amadou Coulibaly : "Ils sont dépassés, ce sont des hommes du passé"

En meeting à Daloa le samedi 19 août 2023, Djédjé Mady a demandé aux populations de lui donner le nom du village de Mamadou Touré dans le Haut-Sassandra. Stéphane Kipré a lui aussi voulu connaitre le village dont est originaire le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique.

Alors qu’il s'adressait aux habitants de Gogouaguhé, Amadou Coulibaly est revenu sur les propos "graves" de Djédjé Mady et Stéphane Kipré.

"Dans la vie, on dit ce n'est pas toujours l'enfant que ru as mis au monde qui te donne à manger. Je suis obligé de rappeler cela, car bien qu'en tournée, nous avons entendu des choses graves, des choses graves pour l'unité de notre pays, des choses graves pour la cohésion. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient en meeting à Daloa. Ils n’ont rien trouvé de mieux à reprocher à votre fils Mamadou Touré si ce n’est pas te dire qu’il cherche son village dans le Haut-Sassandra. Mieux un autre malgré sa sagesse, malgré son âge estime qu’on doit le voter parce qu’il est fils d’ici. Les choses sont très simples.", a dit le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Poursuivant, le ministre de la Communication a invité les populations à choisir entre un homme qui se dit leur fils, mais n’a rien fait pour le développement de leur localité et un autre qu’elles ont adopté et qui leur apporte de l’eau, les routes et le développement.

"Quand ils viendront vous dire qu’ils cherchent son village, dites-leur que chez nous ici que nous l’avons adopté, il est notre fils parce qu’il nous apporte le développement", a conseillé Amadou Coulibaly.

Rachel Gogoua a également réagi aux propos tenus par les candidats de la coalition PDCI-PPA-CI aux régionales dans le Haut-Sassandra. "Il semblerait que des gens cherchent le village de Mamadou Touré. Si moi qui me considère comme sa mère et je suis de Liga, de par moi, il était de Liga. De par moi, il est du canton Gbalo", a-t-elle tranché.