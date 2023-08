Côte d'Ivoire : Le gouvernement s’engage dans la redistribution de la richesse

Améliorer les conditions de vie des populations, est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien. Grâce à l'accès aux services sociaux de base et aux mesures sociales, les autorités ivoiriennes veulent redistribuer les fruits de la croissance, conformément aux buts fixés.

Côte d'Ivoire : Le gouvernement satisfait de la solidarité de l'économie

Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son discours à la Nation le 6 août 2023, a mis l’accepté sur la solidarité de l'économie ivoirienne.

« En dépit d'un contexte mondial difficile, marqué par les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de 6,7 % en 2022 et une projection de plus de 7 % par an pour la période 2023-2025 », avait déclaré le président ivoirien.

Ensuite, il faut souligner que plusieurs domaines d'activités ont facilité les investissements dans les infrastructures économiques et les grands projets structurants en Côte d’Ivoire.

Il s'agit de la restauration du cadre macroéconomique et la redynamisation de la compétitivité des secteurs clés de l’économie. À ce stade, le développement économiques aide à la prise en charge des mesures sociales fortes.

Pour rappel, le peuple ivoirien réalise depuis quelques années, une performance considérable en matière de redistribution des fruits de la croissance, à travers les services sociaux de base et la mise en œuvre des projets à fort impact comme le Programme social du gouvernement et le Programme jeunesse du gouvernement, l'idéal plan Marshall d’une somme de 1 118 milliards de F CFA. Un montant qui permettra d’offrir des opportunités aux jeunes dans le cadre des programmes d’insertion professionnelle.

Par ailleurs, la redistribution des fruits de la croissance est une décision qui améliore la vie des populations en côte d'Ivoire.