Côte d’Ivoire : Après la mort de Bédié, Gbagbo parle de l’avenir de l’alliance PDCI-PPA-CI

Laurent Gbagbo livre un grand oral face à la presse le mardi 22 août 2023. Le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) abordera plusieurs thèmes, dont l’avenir de son alliance avec le PDCI après le décès d’Henri Konan Bédié.

Échange avec la presse : Voici les grands axes du discours de Gbagbo

Dans le cadre des élections couplées municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont décidé de nouer une alliance pour faire tomber le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d’Alassane Ouattara.

Malheureusement, la mort a fauché le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire le mardi 1er août 2023. Quel avenir donc pour l’alliance entre le PDCI-RDA et le PPA-CI ? Laurent Gbagbo donnera une réponse à cette interrogation cruciale le mardi 22 août 2023 au cours d’un échange avec la presse.

Outre ce sujet brûlant, le "Woody" de Mama portera un regard sur les prochaines élections locales, plus particulièrement la CEI (Commission électorale indépendante) et la fraude, mais aussi sur la présidentielle de 2025. L’ex-chef d’État ivoirien reviendra sur sa radiation de la liste électorale avant de s'étendre sur son avenir politique.

Par ailleurs, Laurent Gbagbo profitera de l’occasion pour présenter le programme de gouvernement de son parti politique. Le conférencier ne manquera pas de présenter la situation sociopolitique de la Côte d’Ivoire. L’actualité politique au Mali, au Burkina Faso et au Niger n’échappera pas à l’analyse de l’ancien époux de Somone Gbagbo.