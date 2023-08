Niger : Rouamba Olivia et Abdoulaye Diop en visite

Rouamba Olivia, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur du Burkina Faso, et Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale du Mali, en visite à Niamey sur l’instruction de leur gouvernement. Ils étaient accompagnés des délégations pour tenir une séance de travail avec certains membres du gouvernement Nigérien de transition.

En effet, la visite de ces autorités sur Niamey s’inscrit dans le cadre de la tradition d’échanges et de consultations pour le renforcement des liens d’amitié, de solidarité et de coopération regroupant les trois nations, depuis leur accession à la souveraineté internationale.

En outre, les Ministres Burkinabé et Malien ont réitéré la solidarité et le soutien de leurs pays au Niger face aux sanctions édictées par la Cedeao et l'uemoa. C'était l'occasion pour eux tous de donner encore leur avis vis à les sanctions de la Cedeao sur le peuple nigérien.

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, Omar Ibrahim Sidi, a aperçu et lu le communiqué transmettant les commandements émis par Niamey « autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir en territoire nigérien en cas d’agression».

En dépit, pour le Général Tchiani, l’intervention militaire que planifie la Cedeao ne serait qu'une promenade de santé sur le territoire nigérien.