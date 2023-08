Mali : Mossadeck Bally en audience au Ministère de l'Enseignement

Mossadeck Bally président du conseil National du Patronat du Mali (Cnpm), a été reçu en audience par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une rencontre qui a permis de nouer les bases d’un partenariat dynamique entre le secteur privé et le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Mossadeck Bally, disponible à accompagner le système éducatif Malien

Le patronat Mossadeck Bally a réitéré sa disponibilité à suivre le Département en charge de l’Enseignement supérieur dans la conduite des innovations pour une concordance et de l'adéquation entre les formations du supérieur et les réalités de l’emploi.

À cet effet, plusieurs pistes de formations ont été suggérées. Il s'agit de la formation en entreprenariat, les métiers liés à l’intelligence économique, la valorisation des résultats de la recherche, le développement du pôle de formation.

Ensuite, lors de cette rencontre, Kansaye, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a remercié le public. Il a profité de la même occasion pour donner sa conviction dans le nécessaire partenariat entre le secteur privé et son département.

Pour ce faire, il est indispensable de se pencher sur l’employabilité des sortants des universités et des grandes écoles. C'est du moins ce qu'on peut retenir après l'audience du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.