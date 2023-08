Mali/Bamako : l'ouverture de la Cour Administrative d'Appel

Le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a procédé à l'inauguration officielle de la Cour Administrative d'Appel. Une cérémonie qui a eu lieu à Bamako sous la présidence de Mamoudou Kassougue, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux. En effet, l'événement a rassemblé plusieurs personnalités dans le secteur de la justice dont le Président de la Cour Suprême du Mali, la Médiatrice de la République et le Gouverneur de Bamako.

L'inaugurantion de la Cour Administrative d'Appel de Bamako, une réalité

L'inauguration de la Cour Administrative d'Appel de Bamako est événement qui marque une phase primordiale du renforcement de l'État de droit au Mali. À cet effet, la cour d'appel, est une institution qui permet aux justiciables de faire appel à des décisions rendues par les tribunaux administratifs. Elle assure une justice équitable et transparente, en adéquation avec les principes fondamentaux du service public. En plus, la cour d'appel veille sur les décisions administratives soient en conformité avec la législation en vigueur pour garantir la mise en application correcte de la loi.

Par ailleurs, l'inaugurantion de la Cour Administrative d'Appel de Bamako, permet au Mali de franchir une étape cruciale vers un système judiciaire moderne.