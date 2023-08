Côte d'Ivoire : renforcement des zones de fragilité, une réalité

Le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord lancé le 22 janvier 2022 à Tougbo vise à promouvoir l’insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Il participe à la résilience économique et sociale des populations du nord confrontées aux risques d’attaques terroristes en offrant des opportunités et prévenir des frustrations pour consolider l'aspiration des jeunes.

Mise en exécution du programme en faveur des jeunes du nord

Plus de soucis pour les jeunes résidant dans les zones frontalières du pays en côte. Le programme spécial en faveur des jeunes du nord rend les jeunes du nord insensibles aux discours de haine et de violences. Ce projet de renforcement couvre majoritairement six régions comme : Poro, Tchologo, Bagoué, Bounkani, Folon et Kabadougou. Ainsi, plusieurs jeunes ont bénéficié du renforcement de ce programme dont Djénéba Koné à Korhogo.

Elle a participé activement aux travaux à haute intensité de main d’œuvre. À l'issue de 6 mois, la jeune dame a mis en vente des draps avec un lieu de stockage bien agréable. « Grâce au Programme spécial en faveur des jeunes du nord, je ne suis plus obligée de tendre la main pour subvenir à mes besoins » a -t-elle clarifié.

En outre, Djénéba Koné à Korhogo n'est pas la seule personne à bénéficier de ce programme. Ainsi, Samuel Yéo n'est pas du reste. Il fait partie également des bénéficiaires du programme avec une ferme porcine à Ouaragnéné, précisément dans le département de Korhogo. À titre illustratif, ce jeune homme béneficie un financement d’un million de Fcfa. Un accompagnement qui lui a permis de passer de 20 à 70 bêtes. Il met en vente une dizaine de têtes entre 150000 à 200000f par mois.

Par ailleurs, il faut retenir que ce programme d'insertion professionnelle des jeunes a amélioré la vie de plusieurs jeunes en cote d'ivoire.