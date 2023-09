Mali : célébration de la première édition du mérite scolaire à Bamako

Au Mali, l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Droite a effectué dans la journée du jeudi 31 août 2023, la célébration de la journée de la première édition du mérite scolaire. La cérémonie a été dirigée par le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savane.

Mali : Amadou Sy Savane procède à la célébration de la journée du mérite scolaire

En effet, plusieurs personnalités dans le système éducatif n'ont pas manqué à cet événement d'envergure. On pouvait compter des membres du cabinet du ministre de l’Éducation nationale, dont le secrétaire général, Kinane Ag Gadeda et le chef de cabinet, Kalilou Diombera. Plusieurs responsables de l'administration scolaire, des chefs d'établissements, des parents d'élèves, des élèves et des autorités traditionnelles et coutumières y ont pris part à cette cérémonie.

La journée du mérite scolaire vise à promouvoir le mérite scolaire tout en célébrant les talent et l'excellence. À en croire le ministre Sy Savané, il faut encadrer les jeunes et les accompagner. Une occasion pour ce dernier de réitérer ses gratitudes aux apprenants et aux encadreurs. Cependant, il exhorte les encadreurs à aller se former et revenir servir la nation.

Par ailleurs, on apprend que la construction de certains établissements serait en cours pour le développement du système éducatif.