​Mali - journée scientifique : des chimistes encouragés

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a reçu les lauréats de la Société Ouest Africaine de Chimie, Bouréma Kansaye. C'était lors de la célébration des 23ème Journées Scientifiques annuelles de la Société Ouest Africaine de Chimie. Ainsi, des chercheurs maliens ont donné une couleur à la nation malienne en occupant le 1er rang avec 9 prix sur 15 devant le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo et du pays hôte la Guinée Conakry. En effet , le thème choisi pour cette journée était : « Chimie et développement minier : défis et opportunités pour l’Afrique ».

Des enseignants chercheurs ont hissé le Mali au premier rang

À en croire Aimé Ainin Somboro, président de la Société Ouest Africaine de Chimie, la délégation malienne était composée de 41 personnes, dont 10 femmes à assister à cette journée scientifique dont des attestations ont été présentées et remises aux enseignants chercheurs.

Pour rappel, il faut noter que cet événement a regroupé plusieurs personnes, enseignants chercheurs et les étudiants accompagnés par le recteur de l’USTTB, Ouaténi Diallo.

Ainsi, ce dernier a exprimé vivement sa joie pour la réussite parfaite de cette cérémonie. Le ministre Kansaye, de son côté , est fier des enseignants chercheurs qui ont hissé la nation malienne au premier rang. Ainsi , il félicite chacun de leur exploit.

Par ailleurs, il urge de rappeler que la 24è édition de la Soachim aura lieu à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, sous le thème : « Chimie et Economie Circulaire : Quelle contribution pour un développement durable des populations et entreprises en Afrique ».