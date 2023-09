CAN 2023 : Le stade Laurent Pokou de San Pedro inauguré (photos)

Le stade Laurent Pokou de San Pedro a été inauguré vendredi par le ministre des Sports, Paulin Danho au cours d'une cérémonie en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que d’une importante délégation de la famille de Laurent Pokou.

CAN 2023 : Le stade Laurent Pokou de San Pedro inauguré

Construit pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) , prévue du 13 janvier au 11 février, le stade Laurent Pokou est officiellement livré aux autorités ivoiriennes. C’était lors d’une cérémonie officielle tenue dans l’enceinte dudit stade en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que d’une importante délégation de la famille de l’homme d’Asmara.

« En donnant le nom de Laurent Pokou à ce stade de 20 000 places construit à l'occasion de la CAN 2023, c'est à l'ensemble des gloires de notre football et de tous ces sportifs émérites qui ont marqué et qui continuent d'honorer notre pays, toujours vivants ou de vénérée mémoire, qui sont célébrés. Laurent Pokou incarne l’excellence au niveau sportif et tout ce qu’il a apporté à notre pays et, symboliquement avec lui, toutes les gloires du football pour avoir fait rayonner notre pays à l’étranger, avoir fait flotter notre drapeau Orange, Blanc et Vert dans le monde, avoir fait retentir notre hymne national dans les stades à l’international », a déclaré le membre du gouvernement.

Poursuivant, il a traduit les remerciements du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, du Gouvernement et du peuple ivoirien aux entreprises constructrices qui, à travers l’excellent travail, permettra à la « Côte d’Ivoire d’offrir à la jeunesse africaine et au monde, la CAN jamais organisée ».

« Je ne saurai terminer sans vous remercier, sympathiques membres de la famille de Laurent POKOU pour votre grande mobilisation à cette cérémonie qui rend hommage à l’un de vos plus illustres fils qui a tout donné à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens dans leur ensemble. C’est pour les énormes services rendu à la Côte d’Ivoire, lui et toutes les anciennes gloires dont certains sont présents, ici, avec nous que le Président de la République a décidés que le stade de San Pedro porte le nom de Laurent POKOU. Merci d’avoir donné à notre pays, cette icône du football ivoirien et africain qui a porté haut le flambeau de notre chère patrie », a-t-il poursuivi.

Au lendemain de cette inauguration, le stade Laurent Pokou va connaître son premier baptême de feu. Les Elpéhants affrontent ce samedi, le Lesotho dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.