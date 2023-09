Nommé ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yaya Touré a reçu ce lundi ses insignes des mains du président Yacine Idriss Diallo.

FIF : Après Gadji Céli, Yaya Touré reçoit ses insignes d'ambassadeur

Nommé ambassadeur de la FIF le 30 juin 2023 lors de la dernière assemblée générale ordinaire de la FIF, Yaya Touré a été reçu ce lundi au siège de la fédération par le Président de la FIF, Yacine Idriss Diallo. A cette cérémonie empreinte d'émotion et de souvenirs, l’ancien capitaine des Éléphants, vainqueur de la CAN 2015 a reçu ses insignes composés de médaille, d’une plaquette et d’un maillot des Eléphants. Avant Yaya Touré, Gadji Céli avait déjà reçu ses atributs.

«Au vu de sa riche carrière, en club comme en sélection, Yaya Touré mérite d’être nommé Ambassadeur de la FIF pour faire bénéficier son expérience à la nouvelle génération. C’est pourquoi, mon Comité Exécutif et moi n’avons pas hésité un seul instant pour proposer sa nomination lors de la dernière AGO de la FIF. Mon expérience de dirigeants de football me fait dire qu’on ne peut réussir que dans l’union et la cohésion. Si nous sommes fiers de porter nos deux étoiles sur notre maillot, c’est bien grâce à vous, Sénégal 92 et la Génération 2015. Je souhaite donc que toute la famille du football ivoirien fasse l’union sacrée autour des Eléphants pour la CAN 2023. La génération actuelle a besoin de vous. Ils ont besoin de votre expérience, de votre présence, de votre accompagnement, de votre bénédiction…. », s'est le président de la FIF.

Pour la circonstance, l'ancien capitaine des Eléphants qui était accompagné de Bony Wilfried, Tiéné Siaka et Sérey Dié, s’est dit honoré et fier de cette nomination et a promis de jouer pleinement son rôle, celui d’être aux cotés de l’Equipe nationale pendant la prochaine CAN 2023.

Mardi, l'ancien milieu de terrain de Manchester City et ses amis de la Génération 2015 donneront le coup d’envoi du match amical Côte d’Ivoire-Mali, prévu à 19h au stade Alassane Ouattara à Ebimpé.