CAN 2023 : Samuel Eto'o exprime sa gratitude aux Lions Indomptables après la qualification du Cameroun

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o a félicité les Lions Indomptables et le peuple camerounais pour la qualification à la CAN 2023.

Le Cameroun a décroché mardi 12 septembre, sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Grâce à des buts de Bryan Mbeumo, Christopher Wooh et Vincent Aboubakar, le Cameroun a validé sa qualification pour la CAN 2023.

Devant son public à Garoua, les Lions ont tenu leur rang, battant les Hirondelles du Burundi par 3-0 au stade Roumde Adjia. Après cette qualification méritée, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT a tenu à adresser ses vives félicitations au public camerounais qui a poussé les Lions à la victoire.

« Au douzième joueur de Garoua, et aux trente millions de supporters des Lions indomptables : OUSSOKO ! Les lions indomptables viennent de décrocher malgré la pression d’un match décisif, leur qualification pour la coupe d’Afrique des Nations en terre ivoirienne. Au capitaine Vincent Aboubacar et à toute son équipe qui ont tout donné pour nous offrir cette victoire éclatante : MERCI. J’adresse surtout mon infinie gratitude au public du septentrion, aux trente millions de supporters camerounais des dix régions du Cameroun, qui ont su par leur soutien sincère, insuffler une dynamique gagnante à notre équipe nationale », a réagi l'ancien buteur des Lions Indomptables et du FC Barcelone.