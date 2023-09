Côte d'Ivoire : des contrôleurs financiers outillés

Le mardi 12 septembre 2023 à Abidjan-Plateau, a eu lieu la cérémonie d’ouverture du séminaire de formation à l'endroit des contrôleurs financiers. Il s'agit d’une vingtaine de contrôleurs financiers qui ont été formés à la méthodologie de l’audit interne. Cette formation présidée par le directeur du Contrôle financier, N’Da Kacou Ange Joseph, est organisée par le Projet d’Appui à la Gestion économique et financière (PAGEF).

Plusieurs contrôleurs financiers en formation à Abidjan et à Yamoussoukro en côte d'Ivoire

En effet, l'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des contrôleurs financiers en matière d’audit interne et de les doter d’outils nécessaires pour promouvoir une gestion financière publique de qualité.

À en croire N’Da Kacou Ange Joseph, « l'importance de l’audit interne dans la gestion des finances publiques ne peut être sous-estimée. Il s'agit d'un élément essentiel de la gouvernance financière responsable, de la reddition de comptes et de la confiance de nos populations. En tant que contrôleurs financiers, nous avons un rôle crucial à jouer dans la préservation de l'intégrité des finances publiques, la détection des erreurs, et dans le fait d’assurer à l’Etat de payer la bonne dépense, et l'amélioration des processus budgétaires et comptables », a-t-il précisé.

À cet effet, les services de direction du contrôle financier ont été exhortés. Ainsi, il urge que ces services, prônent davantage de l'audit interne et la pierre angulaire de la modernisation de la gestion publique.

Selon le coordonnateur du PAGEF, N’Galadjo Lambert Bamba, la formation organisée à l'endroit des contrôleurs financiers porte sur plusieurs modules comme les concepts de gouvernance et de gestion de risques, la sécurité de l’information, la gestion de la fonction d’audit interne, le suivi des actions et recommandations d’une mission d’audit interne et bien d'autres. Tout ceci, permettra de contribuer à la performance des cadres de la Direction du Contrôle financier.

Par ailleurs, il faut souligner que la formation se déroule en deux étapes sessions de façon spontanée dont l'une se passe à Abidjan et à Yamoussoukro, du 11 au 16 septembre 2023 et la seconde phase du 18 au 23. Enfin, plusieurs contrôleurs financiers sont en formation pour le renforcement des capacités dans la gestion et contrôle des affaires financières.