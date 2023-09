Ibrahim Traoré priorise la valorisation des énergies vertes au Burkina Faso

Le Président Ibrahim Traoré dans le but de développer nation et assurer l'évolution des activités dans tous les secteurs, plusieurs mesures nécessaires ont été prises notamment celles liées au développement de l'environnement.

Le développement durable de l'environnement, une priorité pour l'État burkinabè

Le 12 septembre 2023, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim a eu une conférence de presse à Ouagadougou. Une occasion pour l'autorité d'annoncer les initiatives qui visent à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à préserver l’environnement. À cet effet, au cours de cette conférence le décret portant sur les conditions d’installation et d’exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques, est l'une des mesures primordiales annoncées.

En réalité, lutter contre les changements climatiques extrêmes, promouvoir les énergies vertes, est une priorité du gouvernement. Pour ce faire, des stagiaires de recharge pour les motos électriques et consorts seront déployées. Aussi , les parkings publics, des stations-service disposant d’espace suffisant, et le long des principaux axes routiers reliant les villes du pays seront également mise en place. Ainsi, toute la population pourra bénéficier clairement de cette opportunité sur toute l'étendue du territoire national.

Par ailleurs, l'État burkinabè a réorganisé des nouvelles tarifications de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL). C'est une initiative qui vise à encourager les consommateurs à déplacer leur demande énergétique de la nuit vers la journée. Encore de l'exploit dans le domaine d'énergie sous la gouvernance du président Ibrahim Traoré. En outre, le gouvernement montre son engagement ferme à assurer la protection de l'environnement sur toutes ses formes.