La France surseoit sa collaboration artistique avec 03 pays africains

La France a arrêté de façon momentanée sa collaboration avec les artistes de trois pays africains. Il s'agit des ressortissants du Mali, Niger puis Burkina Faso. L'information a été annoncée jeudi 14 septembre 2023.

Les artistes de 03 pays africains suspendus des scènes françaises

Les artistes maliens, nigériens et burkinabés sont suspendus des scènes françaises jusqu'à nouvel ordre. Les relations entre ces pays et la France n'étant plus au beau fixe depuis la vague de coups d’État militaires en Afrique de l’Ouest, Paris a fini par décider de surseoir sa coopération artistique avec ces trois pays du Sahel.

« Tous les projets de coopération qui sont menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus, sans délai, et sans aucune exception », renseigne le message de la Direction générale des affaires culturelles (Drac), relayé par Rfi.

Le même courrier précise que « tous les soutiens financiers doivent également être suspendus, y compris via des structures françaises, comme des associations par exemple. De la même manière, aucune invitation de tout ressortissant de ces pays ne doit être lancée. À compter de ce jour, la France ne délivre plus de visas pour les ressortissants de ces trois pays sans aucune exception, et ce jusqu’à nouvel ordre ».

À l'annonce de cette nouvelle du ministère des affaires étrangères, les réactions n'ont pas manqué. Pour le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), premier syndicat des entreprises culturelles du secteur public, cette décision est carrément un choc pour le monde culturel. A cet effet, il a demandé en urgence une réunion avec le ministère de tutelle aux fins de mener des échanges sur le sujet.

À noter que depuis le 7 août déjà, plus aucun nouveau visa français n'est délivré aux ressortissants maliens, nigériens et burkinabè. Et cette décision vient donc tout généraliser en incluant les artistes. Toutefois, les artistes ayant déjà obtenu un visa pour la France à Niamey depuis cette date où les demandes de ce précieux sésame avaient été suspendues, ne sont pas concernés par la présente mesure.