Le Togo renforce sa capacité en énergie renouvelable

Un accord de partenariat a été signé au profit du développement des énergies renouvelables au Togo. Il s'agit de la convention entre le Centre des Expositions et Foire (CETEF) avec la Synergie des Acteurs des Energies Renouvelables (SAER).

Le CETEF et la SAER optent pour des énergies renouvelables au Togo

En effet, ces deux structures sont réunis pour favoriser une coopération étroite afin de stimuler leur croissance et leur leadership. À cet effet, les documents de ce partenariat ont été signés par Alexandre de Souza, directeur général du CETEF, et Yao Amouzou, Président de la SAER. De bonne nouvelle pour le peuple togolais. Le CETEF et la SAER optent désormais pour la mise en avant de leur domaine d’expertise afin d’organiser des journées de l’énergie renouvelable au Togo.

Selon le Directeur du CETEF, cette relation étroite entre ces deux structures relève d'une importance capitale pour le développement du secteur des énergies renouvelables. Pour lui, c'est une alliance qui permettra d'accélérer au développement des sources d'énergie. À en croire, le responsable de SEAR, cette relation entre le CETEF portera haut le secteur de l'énergie au Togo. Encore de l'exploit pour le gouvernement de Faure Gnassingbé. Ceci est une preuve qui montre sa détermination à contribuer au développement tous les secteurs d'activité au Togo.