The Bachelor Afrique Francophone-Saison 2 : L’identité du nouveau Bachelor enfin connu

La saison 2 de la téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, s’annonce palpitante et pleine de suspens pour la diffusion au mois d’octobre prochain sur Canal+Pop. Mais ce que les nombreux téléspectateurs veulent savoir : Qui est le prochain Bachelor? La réponse a été donnée par le célèbre blogueur camerounais, Peupah Zouzouah avec l’identité de ce dernier.

Le nouveau Bachelor de The Bachelor Afrique Francophone-saison 2 est camerounais

La deuxième saison de la téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, sur les antennes de Canal +Pop est annoncée à grand coup de publicité sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Cette saison 2 dont la diffusion est prévue pour le samedi 7 octobre prochain a été entièrement tournée au Gabon. La production a gardé la présentatrice de l’émission qui n’est autre que la businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues.

Mais, concernant le nouveau Bachelor, les spéculations allaient bon train depuis quelques jours. Beaucoup se demandaient si le tout premier qui a joué le rôle principal dans la saison 1 à savoir l’ivoirien, Joël Williams allait être reconduit ou pas. Des sites et pages camerounaises sont même allés plus loin pour indiquer que c’est le mannequin d’origine camerounaise de 31 ans, Pierre Abena qui a été choisi sans donner de confirmation.

Bien que sur les différents réseaux sociaux où Canal + Afrique, à travers la bande-annonce présente le célèbre comédien ivoirien, Michel Gohou comme le prochain Bachelor, ce n’est pas l’avis du blogueur camerounais Peupah Zouzouah. Ce dernier dans une publication sur sa page Facebook a montré le visage du véritable nouveau Bachelor. ‘’Le prochain Bachelor Afrique est de nationalité camerounaise : Ketu Mbaku Clive. Diplômé en comptabilité à l’institut des hautes études supérieures de Tunis (IHT), où il a même été élu mister en 2014, Clein Lohn Ketu travaillera à la banque africaine de développement en 2018 ; puis sera superviseur comptable pour BVS Group (fournisseur de référence de boissons, vins et spiritueux pour les particuliers et professionnels au Cameroun) en 2020 ; avant de créer sa propre marque de champagnes et de spiritueux CWW dont il est CEO depuis 2021’’, révèle-t-il. Le prochain Bachelor qui a la trentaine selon le blogueur réside en France et père d’un petit garçon.