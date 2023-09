Le gouvernement malien renforce sa coopération avec la Russie

Le gouvernement malien a renforcé sa coopération avec la Russie dans le secteur de l'éducation. En effet, le Ministre de l'Education Nationale, Amadou Sy Savané a reçu dans la journée du lundi 18 septembre 2023, une délégation russe. Une délégation composée du Vice-ministre de l’éducation, du Vice-ministre de l'économie et du Recteur d'une Université.

Le Mali et la Russie s'engagent pour le développement du système éducatif

À cet effet, plusieurs personnalités ont répondu présent à cette audience. Ainsi, à l'occasion, les échanges ont porté sur plusieurs points dont le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation entre Bamako et Moscou a été le point capital abordé. De la même manière, des sujets liés à la bourse d'étude dans nombreux domaines dans des universités russes n'ont pas resté en marge. Ceci a pour but de développer les compétences de la jeunesse, et en faire de vrais spécialistes dans leurs domaines.

En plus, les étudiants ou apprenants suivront les formations dans les domaines de l'énergie, de la technologie, de l'industrie, de l'agro-alimentaire, de l'éducation et de la culture et bien d'autres.

Par ailleurs, outre la question liée à la formation des apprenants, l'ouverture des centres de langues a été mise sur tapis. Une initiative appréciée de part et d'autres.