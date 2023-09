Koffi Olomidé accusé de ne pas être l’auteur de ses textes : Un ancien membre du Quartier Latin apporte un démenti formel

La toile a été secouée ces derniers jours selon laquelle les textes des chansons de Koffi Olomidé auraient été écrites par des membres de son groupe Quartier Latin. L’un des anciens membres du nom de Bio, était l’invité de ‘’Show Buzz’’, sur NCI pour apporter des éclaircissements.

Koffi Olomidé n’est pas l’auteur de ses chansons : Un ancien membre du Quartier Latin dément

Depuis une trentaine d'années aujourd'hui, l’emblématique orchestre Quartier Latin de Koffi Olomidé fait danser de nombreux publics à travers le monde. La formation musicale a vu passer plusieurs artistes qui volent aujourd’hui de leur propre aile dans la sphère musicale africaine et mondiale. L’exemple de Fally Ipupa, Ferre Gola, les guitaristes Popolipo et Lebou Kabouya, le chanteur Eric Tutsi, le leader Sam Tshintu, Modogo, ‘’Abara Mbua’’ et Bio.

Mais, des rumeurs ont circulé ces jours-ci racontant que la plupart des chansons du Mokonzi auraient été écrites par certains membres de son groupe. L’ancien membre de l’orchestre en la personne de Bio qui est allé créer son groupe Zaïko Langa Langa, était sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI il y a peu pour apporter des éclaircissements. “C’est lui-même qui faisait ses chansons, c’est un grand compositeur… “, explique-t-il.

Cette information de cet ancien membre du Quartier Latin du Grand Mopao vient rétablir pour de bon ces rumeurs qui enflaient de jour en jour sur le fait que l’artiste congolais n’est pas le véritable compositeur des textes de ses chansons.