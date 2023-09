Lee White, ancien ministre des Eaux et Forêts, au gouvernement gabonais depuis 2019, a été arrêté. Il est soupçonné de complicité de bradage des forêts et de malversations financières.

Gabon: Lee White, ex-ministre des Eaux et Forêts d'Ali Bongo arrêté

Au Gabon, les arrestations se poursuivent dans le camp du régime déchu. Lundi 18 septembre, on apprend l'arrestation de l'ancien ministre des Eaux et Forêts Lee White. L'Écossais a été interpellé par les éléments de la Direction générale des recherches dans le cadre d'une enquête.

Selon des médias locaux, Lee White doit répondre des accusations de complicité de bradage des forêts. À en croire le Syndicat national des professionnels des eaux et des forêts (Synapef), l'ancien ministre aurait attribué deux permis dont l’un sur une superficie de 57 000 hectares et 97 000 hectares pour le second alors que le plafond d’un permis est de 50 000 hectares selon le Code forestier gabonais.

Et comme cela ne suffisait pas, Lee White serait aussi poursuivi pour détournement de fonds publics. Une autre source a précisé qu'il a été convoqué pour enquête avant d'être relâché en fin d’après-midi ce lundi.

Son arrestation intervient quelques jours après celle de Ghislain Moussavou, directeur général des Forêts. Ce dernier a été interpellé à son bureau du ministère par la Direction générale des Recherches. Le syndicat accuse le haut cadre de faire partie d’un réseau criminel qui aurait mis en place un système de sociétés écrans et comptes bancaires parallèles afin de détourner l’argent public.

Pour rappel, plusieurs ministres et pontes du régime d'Ali Bongo ont été interpellés depuis le coup d'Etat du 30 août.