Prépa CAN 2023 : après le Maroc, les Éléphants affrontent l'Afrique du Sud en octobre

Les Éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Bafana bafana de l'Afrique du Sud pour leur deuxième rencontre amicale lors de la trêve internationale du mois d'octobre prochain. Cette période est considérée pour les nations qualifiées à la Coupe d'Afrique des nations - CAN 2023, comme des moments de préparation pour cette compétition qui s'approche à grand pas.

Prépa CAN 2023 : un second match amical pour les Éléphants face aux Bafana Bafana en octobre

Après la programmation du choc entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, prévu le 14 octobre prochain et comptant pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, les Éléphants vont accueillir les Bafana Bafana sud-africains pour leur seconde confrontation lors de la fenêtre internationale d'octobre. C'est à travers un communiqué publié sur son site que la Fédération sud-africaine de football (SAFA) a confirmé cette rencontre.

« Les protégés de Broos accueilleront l'Eswatini le 13 octobre 2023 (le coup d'envoi est à 18h00), puis se rendront en Afrique de l'Ouest pour affronter la Côte d'Ivoire, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine, le 17 octobre. Ces matches font partie des préparatifs de l'entraîneur pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier de l'année prochaine et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en novembre », peut-on lire sur le communiqué.

À noter qu'en prélude à ces matchs, le sélectionneur de l'équipe sud-africaine Hugo Broos, a déjà entamé les préparatifs. À cet effet, le patron du banc des Bafana Bafana, a publié une liste pré-liste de 36 joueurs. Cette équipe préliminaire sera réduite à 23 joueurs dans les prochains jours lorsque Broos annoncera sa liste définitive pour les deux matches.

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023, aura lieu en Côte d'Ivoire entre janvier-fevrier 2024. À cet effet, quatre (04) stades sont appêtés pour accueillir ce grand événement. Il sont situés dans les villes de : Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké.