Les Lions Indomptables du Cameroun jouent plusieurs matchs en octobre dans le cadre de la préparation de la campagne qualificative de la Coupe du monde 2026 et la prochaine CAN 2023.

Le Cameroun défie la Russie,le Sénégal et la France

Tout va commencer par la Russie. Le Cameroun défie la Russie, le Sénégal et la France L'annonce a été faite par la Fecafoot le lundi, 02 Octobre 2023. Ainsi plus d'une décennie après, le Cameroun va retrouver la Russie. La rencontre se fera au Stade Central Lev Yashin à Moscou. Ils se déplaceront ensuite au Sénégal 4 jours plus tard avant de rejoindre la France le 20 Octobre. Un programme bien alléchant qui annonce d'ores et déjà les couleurs pour la prochaine CAN qui doit se dérouler au pays de Didier Drogba, Yaya Touré et d'un certain Gervinho.

Ainsi, le pays de Paul Biya va braver la mise à l’écart footballistique de la Russie décrétée par la FIFA et l’UEFA qui l’ont sorti de toutes leurs compétitions. La Russie étant en guerre contre l’Ukraine et les pays occidentaux, les risques existent quand même pour les joueurs. Sûrement que les gouvernements concernés prendront les dispositions nécessaires.