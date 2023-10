Burkina Faso : Kyélèm de Tambèla à propos des élections

Le premier Ministre Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a reçu en audience le mardi 3 octobre 2023 à Ouagadougou une délégation de diplomates européens, accompagnée par la Représentante spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel, Emmanuela C. Del Re. Cette audience a été pour ces deux personnalités d'abord les points cruciaux liés au développement des deux nations ainsi que les différents secteurs de coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne.

Kyélèm de Tambèla à propos de la situation sociopolitique du Burkina Faso

À l'occasion, le Premier ministre a souligné l'utilité d’une coopération bilatérale et indéfectible entre le Burkina Faso et l’Union européenne. « Nous avons toujours eu de bonnes relations avec l’Union européenne, contrairement à la France. Nous n’avions pas de bonnes relations avec la France parce que nous avons été colonisés par elle et qu’elle nous considère toujours comme sa colonie. Elle pense qu’elle doit toujours agir comme si nous étions encore ses colonies. Nous refusons cela. C’est à nous maintenant de définir notre vision. La France souhaite constamment nous maintenir sous sa domination et comme nous refusons cela, le Gouvernement français n’hésite pas à utiliser les institutions internationales pour entraver tous les projets en faveur du Burkina Faso. Si elle ne change pas, nos relations vont se détériorer, car nous sommes ici pour garantir notre pleine souveraineté et construire notre pays », a expliqué le Joachimson Kyélèm de Tambèla, premier Ministre.

Par ailleurs, il a également abordé les questions liées à l'organisation des élections présidentielles au Burkina Faso. Pour lui, « Il ne peut pas y avoir d’élection s’il n’y a pas de sécurité du territoire ». À travers cette intervention, il urge de noter que la paix et la stabilité politique dans le pays préoccupent les dirigeants avant de penser à l'organisation des élections.

En revanche, il faut noter qu'au terme des échanges, Emmanuela C. Del Re, la Représentante spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel, a exprimé le souhait d’une collaboration tendue entre le Burkina Faso et l’Union européenne.