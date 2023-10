Mali : Malick Diaw à propos de la sécurité du pays

La sécurité absolue et une paix durable préoccupent bon nombre de personnalités au Mali. C'est le cas du Président du Conseil national de transition du Mali, le Colonel Malick Diaw. Ainsi , au cours de la cérémonie d'ouverture de la session d'octobre au Mali, le colonel a su évoquer les enjeux majeurs auxquels est confronté le peuple malien.

Le colonel Malick Diaw au côtés du gouvernement malien

Avec détermination, il a montré leur présence et de leur engagement aux côtés du gouvernement en ces temps de crise. C'était une occasion pour ce dernier d'aborder les défis de sécurité auxquels le Mali est confronté, en particulier face aux groupes extrémistes. « La sécurité est la priorité absolue », a préconisé le Colonel Diaw. En outre, une collaboration étroite entre le gouvernement malien et les forces internationales n'ont pas resté en marge lors des échanges.

Par ailleurs, le gouvernement compte sur la détermination des forces armées maliennes pour assurer la sécurité sociale et politique du pays. « Tout peut se négocier ici au Mali, sauf la partition du pays« , a déclaré le Colonel Diaw. À travers cette intervention, il urge de notifier qu'une confiance totale est placée aux forces armées maliennes pour la défense de la nation.

Les questions liées aux élections et à la justice, ont été au rendez-vous lors des échanges. À ce sujet, le Président du Conseil national de transition a plaidé pour la patience et la résilience du peuple malien en mettant l'accent sur la nécessité d’une justice transparente, rapide et intègre.