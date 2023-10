Burkina Faso: hommage aux braves des FDS et VDP

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires de Défense pour la Patrie (VDP) ont été honorés pour leur farouche détermination pour la cause commune. C'est à travers un grand concert qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso que les FDS et VDP ont été honorés. L’Association pour le développement culturel et sportif des Hauts-Bassins (ADCS/HBS) a combiné à cet événement, un concert de résilience.

Symphonie fantastique au Burkina Faso : les FDS et VDP au cœur du développement

En effet, cet événement a commencé par une soirée mémorable, marquée par la puissance de la musique et la solidarité à l'endroit des véritables héros (les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires de Défense pour la Patrie (VDP)). À cet effet, l’ADCS/HBS, a choisi de faire écouter la voix des artistes burkinabè pour montrer un soutien inconditionnel aux héros qui veillent à la sécurité de la nation. Outre la célébration de la musique, l'objectif de cet événement est de rendre hommage aux braves FDS et VDP, ainsi qu’aux familles de ceux qui ont servi la nation à ultime. En outre, il faut noter que nombreuses prestations étaient au rendez-vous lors de ce concert.