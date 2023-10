La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) vient de communiquer sur le match amical entre Eléphants et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud prévu pour ce mardi.

Prépa CAN 2023 : Important communiqué de la FIF en marge du match Côte d'Ivoire - Afrique du Sud

Suite aux désagréments du trafic routier lus lors du match amical précédent contre le Maroc, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), à travers un communiqué daté du 16 octobre a d'avance avisé aux usagers des axes routiers de la ville d'Abidjan à une prise de conscience et de sécurité pour cette seconde rencontre amicale de la sélection nationale.

"Ces événements appellent, nécessairement, la mise en place d'un dispositif de sécurité qui engendre, malheureusement, l'encombrement de la circulation, comme l'on a pu le constater lors du match Côte d'Ivoire - Maroc. Il en sera de même, presqu'inévitablement pour le match Côte d'Ivoire - Afrique du Sud prévu ce mardi 17 octobre", peut-on lire dans le communiqué.

A noter que la Côte d'Ivoire est le pays hôte du plus grand rendez-vous du football africain cette année, CAN 2023. En marge des préparatifs de cet important rendez-vous sportif, Seko Fofana et ses équipiers ont fait jeu égal avec les Lions de l'Atlas du Maroc samedi dernier.

Sébastien Haller (45e+3) avait ouvert le score pour les Eléphants avant qu'Ayoub El Kaabi n'égalise en fin de partie (81e). Seko Fofana, de retour dans le groupe après une longue absence, a notamment livré une prestation intéressante.

Cette opposition amicale entre le Eléphants et les Bafana Bafana aura lieu ce mardi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle débutera dès 19hH locale.