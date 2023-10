CAN 2023 : Le Sénégal n'est pas dans le « groupe de la mort », Augustin Senghor

Logé dans la poule C, le Sénégal évoluera aux côtés du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée à la CAN 2023. Au micro d'un média africain, le patron de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, contrairement à ceux qui pensent que c'est la poule de la mort, affirme que c'est juste une poule difficile.

CAN 2023 : Le Sénégal dans le « groupe de la mort » ? Augustin Senghor se prononce

La vie ne sera pas rose pour le Sénégal lors de la phase de groupes de la CAN 2023. Augustin Senghor en est bien conscient. Dans un groupe composé de la Gambie, de la Guinée et surtout du Cameroun, il y a de quoi être effrayé pour le patron du football sénégalais. Seulement que pour lui, il ne faut pas en faire tout un fromage.

L'idée de croire que ce Groupe C est celui de la mort est totalement fausse pour Augustin Senghor. « C’est un groupe difficile. Moi je ne crois pas au groupe de la mort. Je préfère dire que c’est un groupe difficile. On a le Cameroun que tout le monde connaît et qui ne lâche rien. On a nos deux voisins : la Gambie et la Guinée. On sait qu’on aura des matchs de groupes très chauds à Yamoussoukro. Nous respectons tout le monde », a-t-il fait savoir.

« Nous sommes les tenants du titre et nous avons la volonté de travailler pour nous qualifier pour aller encore en finale puis ramener le trophée à Dakar », a-t-il martelé par la suite. Pour rappel, les Lions de la Téranga sont champions d'Afrique en titre. Le 13 janvier 2024 date du démarrage de la compétition, ils vont officiellement remettre leur titre en jeu, espérant le garder au soir du 11 février 2024, date de la finale de ce prestigieux tournoi continental.