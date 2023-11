Des milliers de personnes dans le monde ont manifesté en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, qui ont été touchés par des bombardements israéliens en réponse à une attaque du Hamas en Israël en octobre. Au Sénégal, une manifestation devant la grande mosquée de Dakar a rassemblé environ 200 personnes, exprimant leur préoccupation pour la situation à Gaza.

Bombardement à Gaza: manifestation à Dakar en soutien à la Palestine

Samedi dernier, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans le monde entier, en réponse aux récents événements à Gaza. Au Sénégal, environ 200 personnes se sont rassemblées devant la grande mosquée de Dakar pour exprimer leur solidarité envers les Palestiniens. Parmi les manifestants, Farida Samane a souligné que sa présence ne découle pas de son origine arabe ou de sa foi, mais de sa conviction en tant qu'être humain.

Ismaël Diallo, également présent, a expliqué que la manifestation visait à demander l'arrêt des violences à Gaza, à rappeler à Israël de respecter le droit international, et à condamner les actions qui ont un impact dévastateur sur la population, y compris la coupure de l'approvisionnement en eau.

Le président sénégalais, Macky Sall, avait précédemment appelé à la désescalade et au respect du droit international humanitaire dans le conflit israélo-palestinien, soulignant qu'une solution militaire n'était pas appropriée.

Une guerre pour «anéantir » le Hamas

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 31e jour ce lundi, a été déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu’il contrôle.

En représailles, Israël a déclaré une guerre pour «anéantir » le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza, territoire totalement assiégé où s’entassent 2,4 millions de Palestiniens. L’armée israélienne y conduit également des opérations terrestres de plus en plus profondes.

Depuis la reprise du conflit, des centaines de personnes sont mortes et d'autres ont été blessées. La communauté internationale multiplie les appels pour un cessez-le-feu et la reprise des négociations pour une issue favorable et pacifique de la crise.