Une action sociale visant de jeunes coursiers a été organisée afin de détecter, de traiter ou de prévenir les maladies liées aux yeux.

Côte d’Ivoire : Les coursiers au centre d’une action sociale

L’objectif du dépistage visuel organisé par Yango à l’intention de ses coursiers partenaires était de leur fournir l’opportunité de détecter, traiter ou prévenir les maladies liées aux yeux. Reconnaissant l’importance de la vision dans leur métier, les coursiers partenaires ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative.

Les coursiers partenaires ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative. Dans le cadre de leur engagement envers le bien-être de leurs partenaires, Yango a annoncé qu’il fournira gratuitement des lunettes à ses coursiers partenaires dans le besoin, soulignant davantage son dévouement à la santé et au bien-être de leurs partenaires de livraison.

San Traoré, le directeur général de Yango Delivery CIV, a souligné l’importance de cette activité. « Nous visons constamment une relation gagnant-gagnant avec nos partenaires. À cet égard, nous organisons régulièrement des événements pour soutenir les activités des coursiers, en particulier dans le domaine de la sécurité », a-t-il déclaré.

Je suis avec Yango Deli depuis près de deux ans. C’est une excellente initiative pour nous, les coursiers, d’autant plus que la vision est importante dans notre travail. Nous en avons vraiment besoin. C’est très bien qu’ils organisent de telles initiatives, et ce n’est pas la première fois qu’ils le font », a déclaré Ahmed Traoré, un coursier partenaire qui livre des repas avec Yango Deli.

Il faut noter que Yango a constamment mis la sécurité au premier plan en tant que valeur fondamentale. L’accent principal de Yango Delivery et Yango Deli est la sécurité de leurs coursiers partenaires et de tous les membres de leurs équipes. Reconnaissant que la sécurité routière est primordiale, les entreprises mettent particulièrement l’accent sur la promotion de la concentration et de la vigilance, avec la compréhension que les yeux sont cruciaux pour rester attentif sur la route.