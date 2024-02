Au Burkina Faso, plusieurs soldats ont été élevés au grade de sous-officiers. Il s’agit de la sortie de la 15e promotion des Elèves Sous-Officiers d’active (ESOA) au Burkina Faso, surnommée « Tongré ». Une sortie qui a été célébrée avec fierté le 9 février 2024.

Burkina Faso : plusieurs soldats élevés au grade de sous-officiers

En effet, cette promotion, composée de 311 élèves, dont 10 femmes, a suivi une formation intensive de deux ans à l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) au Burkina Faso. Ainsi, la cérémonie solennelle, présidée par le Commandant Tibila Sawadogo, a honoré ces futurs sous-officiers qui sont désormais prêts à servir leur patrie aux côtés de leurs camarades d’armes.

PUBLICITÉ

À cet effet, le Chef de bataillon Boubacar Dadian, commandant de l’ENSOA, a montré l’importance de ces nouvelles recrues en tant que maillons essentiels dans la chaîne de commandement des forces armées burkinabè. Le Colonel Théophile Nikièma, Chef d’état-major de l’Armée de Terre, a adressé un discours mettant l’accent sur la discipline, l’engagement personnel et la force de caractère nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions en tant que gardiens de la sécurité nationale.

En plus , il a également encouragé les sous-officiers à s’inspirer de leur nom de promotion et du parcours exemplaire de leur parrain, le Commandant Tibila Sawadogo. En clair, le Sergent Gnoumou B. Olivier, délégué de la promotion, a exprimé la détermination de la 15e promotion à servir la patrie avec honneur et fidélité, prête à relever tous les défis, y compris le sacrifice ultime, pour la préservation de l’intégrité du territoire national.

En outre , sous la présidence du ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, la cérémonie de sortie de promotion a été marquée par des moments solennels, tels que le baptême de la promotion, la transmission du fanion à la 16e promotion, et un défilé militaire. Ces événements témoignent de l’engagement indéfectible des forces armées burkinabè envers la protection et la défense de la nation.