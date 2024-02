Bola Tinubu, président de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), est annoncé à Dakar ce lundi. Il vient dans le cadre de la résolution de la crise politique qui secoue actuellement le Sénégal.

Crise au Sénégal : Bola Tinubu va tenter de trouver des solutions à Dakar

Sauf changement de calendrier, le président de la CEDEAO devrait se rendre à Dakar ce lundi. Après le communiqué de désapprobation du report de l’élection présidentielle, Bola Tinubu va toucher du doigt la crise sénégalaise.

PUBLICITÉ

A Dakar, le président de la CEDEAO va rencontrer le président Macky Sall et certainement tous les autres acteurs impliqués. La démarche vise à trouver une solution pacifique et rapide pour éviter le pire dans ce pays connu pour sa culture de démocratie et de paix.

La crise a déjà fait au moins 4 morts et d’énormes dégâts à travers les grandes villes du pays.

Bola Tinubu va-t-il réussir à faire plier Macky Sall ? Dans un précédent communiqué, la CEDEAO a dénoncé le report de la présidentielle au Sénégal et exigé le retour au calendrier initial qui fixe l’élection pour le 25 février 2024.