Côte d’Ivoire : ULC-ADO annonce une pétition pour la candidature d’Alassane Ouattara en 2025

Dimanche 5 novembre 2023, l’Union nationale des leaders pour la candidature d’ADO en 2025 (ULC-ADO) ont organisé une conférence de soutien à la candidature du président Ouattara pour la présidentielle de 2025. Ce sont des jeunes issus du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) qui ont pris la résolution d’appeler le chef de l’État à briguer un 4e mandat à la tête de la Côte d’Ivoire.

Bien avant l’ULC-ADO, l’Union des enseignants RHDP avait appelé Alassane Ouattara de se présenter en 2025. « Le secrétariat national chargé des enseignants RHDP du primaire, du secondaire et enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation, demande au président Alassane Ouattara de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2025. Il se propose de défendre cette candidature partout où besoin sera », avait-elle déclaré dans une motion.

L’Union des enseignants du parti au pouvoir a justifié sa position par le fait que « les leaders naturels des différentes chapelles politiques envisagent de se présenter en 2025 et « que le RHDP a toutes les chances de remporter les élections présidentielles de 2025 dès le 1er tour avec le président Alassane Ouattara ». De plus, ajoute l’union, un mandat supplémentaire d’Alassane Ouattara « est hautement nécessaire pour la réalisation et l’achèvement des importants chantiers ouverts pour le développement et la transformation de la Côte d’Ivoire ».

L’Union nationale des leaders pour la candidature d’ADO en 2025 annonce le lancement d’une pétition pour la candidature d’Alassane Ouattara le mardi 12 mars 2024. L’initiative est portée par des cadres du RHDP, notamment Koalla Célestin, directeur général du Logement et du cadre de vie et Kassoum Bamba, président de la Chambre des métiers de Côte d’Ivoire.