L’armée togolaise mène une opération visant à fournir des soins médicaux gratuits aux populations de la préfecture de Kpendjal, dans le grand nord du Togo. Une initiative qui vise à renforcer la collaboration entre l’armée et les civils pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans la partie septentrionale du pays.

L’armée togolaise prodigue des soins médicaux à la population

En plus de son rôle traditionnel de sécurisation et de défense du territoire, les forces armées togolaises, également connues sous le nom de Forces Armées Togolaises (FAT), participent activement à des actions sociales. En effet, dans le cadre de cette opération, les habitants de Mandouri, dans la préfecture de Kpendjal, ont bénéficié de soins médicaux gratuits dispensés par le Service Santé des Armées depuis le 3 mars 2024. Cette initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

À cet effet, l’objectif déclaré de cette opération est de rapprocher les services de base des populations locales et d’améliorer leur accès aux soins de santé. Pour ce faire, les autorités togolaises sont déterminées à établir une synergie d’actions entre l’armée et les populations civiles pour lutter ensemble contre le terrorisme et l’extrémisme violent, deux défis majeurs en matière de sécurité dans la partie septentrionale du pays.

Par ailleurs, il est à noter que ces actions s’inscrivent dans le cadre de la loi de programmation militaire et reflètent les efforts globaux visant à renforcer les liens entre l’armée et la nation. Ces initiatives, lancées il y a quelques années, ont été élargies en 2021 avec des instructions pour qu’elles se déroulent de manière périodique et régulière, démontrant ainsi l’engagement continu du gouvernement togolais à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens dans les zones touchées par l’insécurité.