Une troisième étoile flotte désormais sur les Eléphants de Côte d’ivoire. Ils ont battu le dimanche 11 février en finale de la CAN 2023 à domicile le Nigéria. Ils seront célébrés avec un grand concert au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan au Plateau.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire célébrés au Félicia

La Côte d’Ivoire est championne d’Afrique pour la troisième fois. Elle a triomphé le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé en finale de la 34ème édition de la CAN 2023 à domicile face à l’équipe du Nigéria amenée par son leader Victor Osimhen. La liesse était vraiment indescriptible à travers toutes les rues ivoiriennes sur l’étendue du territoire nationale.

Mais, les hommes du coach Emerse Faé vont remercier le peuple ivoirien à travers une parade dans les endroits les plus privilégiés du District autonome d’Abidjan et qui va les conduire jusqu’au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan au Plateau. Sur le terrain qui porte le nom symbolique du premier Président de Côte d’Ivoire un spectacle grandeur nature sera organisé.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire qui vont présenter le trophée aux nombreux supporters ivoiriens avec à leur tête le Président de la République Alassane Ouattara, seront célébrés à partir de 15 h avec une pléiade d’artistes qui ont composé des chansons pour accompagner les Pachydermes tout au long de la ‘’CAN de l’hospitalité’’. A coup sûr, on aura le groupe Magic System, Yodé et Siro, Les Patrons, Révolution, Roseline Layo, Francky Di Caprio et bien d’autres. La cérise sur le gâteau, la chanson en vogue ‘’Coup du marteau’’ de Tamsir et ses amis de la Team Paiya.