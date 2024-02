Il y a quelques jours, Aïcha Trembler et DJ Domi ont fait un accident de la route en rentrant au Burkina Faso. Après des soins et des prières ainsi que des messages de la part des internautes, les deux artistes ont tenu à les remercier via leur page Facebook.

Après leur accident de la route, Aïcha Trembler et DJ Domi adressent un message de remerciement aux fans

La starlette burkinabé Aïcha Trembler et DJ Domi ainsi que leur staff ont frôlé la mort après un accident de la circulation. Les deux artistes retournaient au pays après une petite tournée en Côte d’Ivoire. Mis en observation à l’hôpital de la petite localité de Houndé, tout le groupe a été évacué à Bobo Dioulasso pour d’autres soins appropriés. Les fans et quelques personnes ont prié pour Aïcha Trembler et DJ Domi.

Heureusement, ils ont pu regagner sains et saufs leur domicile à Ouagadougou. Le chanteur et producteur burkinabé, Imilo Lechanceux était aux côtés des deux artistes. Il donnait même de leurs nouvelles pour rassurer les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Les internautes aussi ont envoyé des messages.

Avec cette avalanche de déclarations de soutien à leur égard, Aïcha Trembler et DJ Domi n’ont pas voulu rester insensibles. Ils ont également adressé un message de remerciement via leur page Facebook à tous les fans.‘’Nous avons été sincèrement touchés de la sympathie que vous nous avez témoignés suite à notre accident survenu ce jeudi 08 février 2024 sur l’axe Houndé Boromo. Grâce à Dieu et vos multiples prières nous sommes de retour chez nous à Ouagadougou. Merci à Dieu le tout puissant qui a permis que nous soyons toujours en vie. Merci à chacun d’entre vous. Infiniment merci aux acteurs culturels de Bobo Dioulasso. Infiniment merci aux acteurs culturels de Ouagadougou. Merci à la grande famille du showbiz ivoirien et africain. Merci à l’Ambassade de France au Burkina Faso. Merci au capitaine des étalons Bertrand Traoré et à toute sa famille. Seul Dieu est Seigneur !!!’’, écrivent-ils.