Emerse Faé a tenu à répondre au Français Jérôme Rothen. Le consultant avait dénigré le niveau de la Coupe d’Afrique 2023.

CAN 2023 : Emerse Faé répond à Jérôme Rothen

Après le sacre de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, Emerse Faé, sélectionneur des Eléphants a tenu à répondre à Jérome Rothen. L’ancien international français avait déclaré que le niveau de cette 34e édition de la CAN n’est pas meilleure.

« Cette compétition ne me captive absolument pas. Les stades sont vides, le niveau technique est faible, et il y a trop d’erreurs d’arbitrage (…) Il n’y a aucune équipe du Maghreb qualifiée pour les quarts de finale, déjà c’est un problème », avait laché l’ancien joueur du PSG.

Une sortie qui n’a pas plu au sélectionneur des nouveaux champions d’Afrique. Pour Emerse Faé, c’est très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité. « J’ai entendu dire qu’il y a un pseudo journaliste en France, qui n’a jamais fait de match international de sa vie, qui aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu’il n’y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu’il ne comprend rien du football », a sèchement répondu le technicien au micro de Mesly Dounia.

Et de conclure : « Quand on regarde la carrière qu’il eu Je ne suis pas étonné. Je l’ai laissé parler, il s’est fait remarquer, il a fait son intéressant. C’était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n’était pas de qualité ».

Pour rappel, la Côte d’Ivoire est sacrée championne d’Afrique après sa victoire renversante contre le Nigeria. Grâce à des buts de Franck Kessié et Sébastien Haller, les Eléphants ont décroché leur troisième CAN de l’histoire.