La directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire – CEPICI, a rencontré les médias jeudi 22 février dernier. À l’occasion, Solange Amichia a indiqué que le Burkina Faso est le premier pays étranger investisseur dans le pays en 2023.

Le Burkina Faso en tête des pays étrangers investisseurs en Côte d’Ivoire dans l’année 2023

Parmi les pays étrangers investisseurs en Côte d’Ivoire figure en bonne place le Burkina Faso. Selon la directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire – CEPICI, le pays des hommes intègres est même placé en première position dans ce classement. Pour Solange Amichia, ce pays occupe ce rang avec 11 % des investissements, surtout dans les secteurs de la cimenterie, de l’emballage et des transports.

La première responsable du CEPICI, juste après le pays dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, c’est la Turquie qui vient. Ainsi, en deuxième position, ce pays transcontinental situé aux confins de l’Asie et de l’Europe a 7 % des investissements. Ses investissements sont essentiellement dans la fourniture de produits manufacturiers. Viennent ensuite la Chine, la France et le Togo avec chacun 5 % d’investissement en 2023 en Côte d’Ivoire.

À noter que la Côte d’Ivoire a connu un nombre important d’entreprises créées en 2023 avec plus de 25 000 pour un investissement de 1 000,15 milliards FCFA (1,6 milliard USD) agréés en 2023. Et les domaines les plus touchés par les investissements concernent l’industrie (52,20%), les services (46,90%) puis le secteur agricole (0,90%). Pour rappel, ce sont 23 940 sociétés qui ont vu le jour en 2022 en terre ivoirienne pour 742 milliards FCFA (1,2 milliard USD) d’investissements en 2021.