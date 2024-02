La 25e édition de l’ ANP Academy a eu lieu le jeudi 22 février 2024. Elle a porté sur le thème « informations en ligne et commentaires des internautes : défis et responsabilités ».

ANP Academy : Les journalistes formés sur l’information en ligne

L’Agence nationale de presse (ANP) a réuni les professionnels des médias et les journalistes autour du thème « informations en ligne et commentaires des internautes : défis et responsabilités » le jeudi 22 février 2024 lors de la 25e édition de l’ANP Academy à la Maison de la presse.

À cette occasion, Israël Guebo, manager des médias, a instruit les participants sur les stratégies à déployer afin de ne pas tomber sous le coup des sanctions. Il a, en effet, recommandé de faire usage des modérations manuelles, des modérations participatives et des filtres automatisés pour contrôler les commentaires.

Le panéliste a aussi fait remarqué que les journalistes sont responsables de leurs écrits et dans ce cas ils peuvent être sanctionnés en cas de diffamation. « Dans le cas où son article est traité de fake news, il peut publier la preuve de la véracité de son article en copie du post qui l’accuse afin de prouver l’authenticité des faits », a-t-il conseillé.

Pour sa part, Alexandre Koné, procureur de la République adjoint près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, a révélé que selon la loi ivoirienne les commentaires comprennent les injures, les diffamations qui sont des infractions.

À en croire le procureur de la République adjoint, l’auteur de l’article et le directeur de publication sont pénalement responsables mais ne font pas l’objet d’une détention.