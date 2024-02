Le Bénin réussit sa première obligation sur le marché financier international libellée en dollar US. Le pays a mobilisé une somme de 750 millions de dollars (plus de 457 milliards de francs CFA) sur une maturité de 14 ans.

Dans un communiqué publié ce mercredi 7 février 2024, le gouvernement béninois a annoncé la mobilisation de 750 millions de dollars (plus de 457 milliards de francs CFA) sur le marché obligataire international. Une opération historique qui classe le Bénin en troisième position sur la liste des pays africain ayant un « meilleur crédit ». Il vient après le Maroc et l’Afrique du Sud.

Pour réussir cette opération, les autorités béninoises ont mené une offensive qui a payé. Plus de 150 investisseurs internationaux ont été rencontrés dans le cadre de cette émission. Plus de 200 investisseurs ont participé à cette première opération béninois avec une souscription estimée à plus de 10 fois le montant mis en adjudication.

Avec les fonds mobilisés, le pays va couvrir une partie de son besoin de financement pour l’année 2024.

Communiqué du gouvernement