Le ministre des Affaires Étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangaré, et les représentants de l’Union Européenne ont unanimement convenu de l’importance de leur partenariat dans divers domaines stratégiques ce mardi 27 février, à Niamey.

Renforcement des liens entre le Niger et l’UE

Le Niger et l’Union Européenne ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération et leurs liens lors d’une réunion qui s’est tenue le 27 février 2024 à Niamey. Les discussions fructueuses ont couvert un large éventail de sujets, tels que la sécurité, le développement économique, la gouvernance et la migration.

Le ministre des Affaires Étrangères du Niger a souligné l’engagement ferme de son pays à consolider ses relations avec l’Union Européenne. De son côté, l’Union Européenne a salué les progrès réalisés par le Niger dans des domaines tels que la sécurité et la lutte contre la migration irrégulière, tout en exprimant son engagement continu à soutenir le pays dans ses efforts de développement.

Ensemble, selon les deux parties, le Niger et l’Union Européenne continueront à œuvrer pour un avenir meilleur, fondé sur des valeurs de solidarité, de respect mutuel et de coopération constructive. Cette décision unanime est une avancée dans les relations entre les deux parties, après la dégradation des relations survenues entre elles, à la suite du coup d’Etat de 2023. Le Niger avait en effet mis fin aux partenariats de sécurité et de défense avec l’Union Européenne.