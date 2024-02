Face à la menace persistante des groupes terroristes, le Burkina Faso renforce ses appels à la vigilance et à la collaboration citoyenne pour contrer les attaques perpétrées par ces organisations qui ont recouri à des tactiques toujours plus sournoises, selon le gouvernement.

Le Burkina Faso intensifie sa lutte contre le terrorisme

Dans un communiqué émis par le Ministère de l’Administration territoriale et de la Sécurité, les autorités burkinabé exhortent la population à redoubler de vigilance et à travailler en étroite collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour renforcer et contrer la menace terroriste.

Selon le communiqué, les récentes victoires remportées par les Forces combattantes ont contraint les groupes terroristes à recourir à des tactiques toujours plus sournoises pour perpétrer leurs attaques. Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a mis en garde contre divers comportements suspects à signaler aux autorités compétentes.

Parmi ceux-ci figurent la présence prolongée d’individus à proximité de sites sensibles, les changements comportementaux brusques et inexplicables, ainsi que toute activité de surveillance ou de repérage d’installations stratégiques.

Le terrorisme constitue un grand problème pour le Burkina Faso qui traverse également une période d’instabilité politique. Venu au pouvoir par la force, le capitaine Ibrahim Traoré ne cesse de multiplier les efforts pour éradiquer le terrorisme, mais le constat reste préoccupant avec les attaques, notamment celle menée récemment au nord du pays, contre les FDS qui ont réussi à renversé la situation, infligeant une lourde défaite aux terroristes.