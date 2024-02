Eunice Zunon vient de faire une sortie embarrassante sur sa page Facebook au sujet d’un tatouage d’une femme sur la joue de l’ancien basketteur américain, Dennis Rodman. Le visage qui ressemble étrangement à la Web-comédienne l’a poussé à vouloir porter plainte.

Eunice Zunon s’exprime en humour sur le visage d’une femme sur la joue de Dennis Rodman

Après la réussite de sa comédie musicale baptisée ‘’On ne rigole pas avec l’amour’’, le samedi 17 février dernier au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville, la Web-comédienne ivoirienne, Eunice Zunon s’apprête à remettre le couvert pour une deuxième représentation. Mais en attendant, la et chroniqueuse à l’émission ‘’New Life’’, sur Life TV fait parler d’elle ce mercredi 28 février sur sa page Facebook.

Elle a fait une sortie intrigante en publiant une photo de l’ancien basketteur américain de 62 ans, Dennis Rodman, connu avec ses nombreux piercings et tatouages sur le corps. C’est l’un des tatouages avec le visage d’une femme sur la joue de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs et rebondeurs de l’histoire de la NBA qui a fait réagir Eunice Zunon dans un brin d’humour qui se reconnaît dans ce visage. ‘’Mon visage sur ta joue, pourquoi ? Mon fiancé qui payait mon loyer m’a quitté et tous mes pointeurs qui remplissaient mon frigo ont arrêté de pointer parce que pour eux j’ai une relation avec ce Mr Dennis Rodman. Je veux porter plainte contre ce Monsieur pour utilisation de mon image sans mon consentement … J’ai tout perdu, je mérite un dédommagement’’, écrit-il.

Les internautes ont rapidement commenté diversement le post de la Web-comédienne. Mais, l’un d’eux a mis en colère Eunice Zunon en déclarant : ‘’Si tu connaissais ce monsieur, tu devais être très heureuse’’. Elle a répondu automatiquement à l’internaute dont le nom de profil est Glak24 en ces termes : ‘’Heureuse parce que quoi ? La célébrité ou l’argent ne sont pas des choses qui m’impressionnent. Je ne le connaissais pas avant d’avoir vu sa photo et je ne mange pas chez lui donc être heureuse à quel niveau? Ffff. Je peux respecter son statut et son parcours mais de là à être ‘’heureuse’’ vous confondez tout’’. D’autres l’ont saluée et ont recadré par la même occasion l’internaute.