Au Mali, les autorités militaires ont pris une mesure importante pour faire régner l’ordre dans les camps militaires. Ainsi, elles ont mis fin à la commercialisation des glaces et d’autres produits similaires dans les QG de l’armée. Une décision qui vise à mettre fin à des pratiques indignes et à l’exploitation abusives des ressources nécessaires fournies par l’État à l’armée.

Mali: Interdiction du commerce de glaces dans les camps militaires

Au Mali, dans les camps militaires, il est de plus en plus constaté que certains personnels militaires logés par l’État se livrent à des activités personnelles telles que la vente des glaces, des jus et de boissons, profitant de la gratuité de l’électricité et de l’eau dans les garnisons.

Cette pratique incriminées est menées par des femmes militaires, qui compromettent ainsi les finances de l’État et la sécurité des installations militaires.

En effet, cette mesure prise par les autorités militaires représente un signal clair quant à leur engagement de lutter contre le détournement et l’exploitation abusive des ressources publiques. Aussi, l’objectif principal de cette décision est de restaurer l’ordre et l’intégrité au sein des forces armées afin de préserver des intérêts nationaux dans un contexte de défis sécuritaires persistants.