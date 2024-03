Le Cameroun est en ce moment sous le choc. L’ancien footballeur camerounais, Geremi Njitap après 12 ans de mariage, vient de demander le divorce en reprochant des pires humiliations à celle qu’il a toujours considéré comme son épouse.

Trompé par son épouse, Geremi Njitap demande le divorce

Une histoire des plus rocambolesque vient d’arriver à un ancien international camerounais du nom de Geremi Njitap. Et cela fait actuellement grand bruit sur les réseaux sociaux au Cameroun. En effet, l’ex-milieu défensif des Lions Indomptables de 45 ans et actuel président national du Syndicat des footballeurs du Cameroun, qui s’est marié en 2012 vient de demander le divorce à son épouse qui s’appelle Laure Verline Toukam Fotso.

Ainsi, dans la requête d’assignation en divorce qui circule sur la toile, les nombreux motifs exposés donnent froid dans le dos. L’ex-joueur camerounais accuse sa femme son refus d’avoir des rapports sexuels avec lui, une situation qui aurait mené à une détérioration de leur relation conjugale.

Dans le document, Geremi Njitap révèle également des allégations d’adultère de son épouse. Pire, il avance même que les enfants qu’il pensait être les siens sont en réalité ceux de l’ex-mari de sa femme. De plus, l’ex-stoppeur camerounais affirme avoir été victime d’abus verbaux de la part de son épouse. Elle l’aurait insulté et dénigré devant leurs enfants. Des termes injurieux tels que « Sillonneur de bas quartier » ont été utilisés, mettant en lumière les tensions et les conflits au sein du foyer. Cette révélation bouleversante soulève des questions sur la confiance et la loyauté au sein du mariage.