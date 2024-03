Face à l’escalade des actes de violence lors de la campagne électorale au Sénégal, le nouveau Premier ministre, Me Sidiki Kaba, annonce que chaque candidat se verra attribuer deux éléments de la Brigade d’intervention de la police (BIP) pour assurer sa sécurité.

La campagne électorale au Sénégal est marquée par une montée inquiétante de la violence, qui suscite de craintes quant à la sécurité des candidats et de leurs partisans. Pour répondre à cette situation préoccupante, le nouveau Premier ministre, Me Sidiki Kaba, a annoncé que chaque candidat se verra attribuer deux éléments de la Brigade d’intervention de la police (BIP) pour assurer sa protection.

En effet, lors de la passation de service avec le nouveau ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, Me Sidiki Kaba a souligné l’importance d’assurer une équité et une égalité de traitement sécuritaire pour tous les candidats. Cette décision vise à apaiser les tensions et à garantir un environnement sécurisé pour le déroulement pacifique de la campagne électorale. « Les 19 candidats auront une protection de la police. Le DGPN (directeur général de la police nationale) a déjà pris les dispositions, chaque candidat aura au moins deux éléments du BIP. C’est pour qu’ils sachent, qu’il y a une équité et une égalité de traitement sécuritaire de tous les candidats », a déclaré Me Sidiki Kaba.

Malgré ces mesures de sécurité renforcées, des affrontements violents ont déjà éclaté entre les partisans de différents candidats. À Pikine, une bagarre a éclaté entre les militants de la coalition Diomaye Président et ceux d’Amadou Ba, tandis qu’à Dakar-Plateau, la caravane de Khalifa Ababacar Sall a été attaquée par un groupe de jeunes, entraînant plusieurs blessés.