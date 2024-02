Dans une sortie médiatique ce jeudi, le président Macky Sall a fait savoir qu’il est pour la libération de l’opposant Ousmane Sonko. Si cela peut participer à l’apaisement du pays, il est partant.

Sénégal : Macky Sall n’est pas contre la libération d’Ousmane Sonko

Dans le cadre du processus de pacification du pays, Macky Sall souhaite la libération de l’opposant Ousmane Sonko. Plus de 300 détenus politiques ont été déjà relâchés et s’il faut aller plus loin, le président sénégalais est prêt. Pour montrer sa bonne foi, il a annoncé une loi d’amnistie qui permettra de faire table rase et de favoriser la libération de plusieurs détenus politiques.

Pour ce qui concerne le cas spécifique du leader de l’ex-Pastef, le président de la République a précisé qu’il n’a pas un rôle direct à jouer. Il a relancé la balle dans le camp des avocats de l’opposant qui doivent retourner vers la justice. « Tout dépend de leurs avocats. Ils savent comment ça se passe », a-t-il dit. Mais une chose est constante, il est prêt à accorder son pardon à tous.

Plus d’informations à venir…