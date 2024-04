59 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Après plusieurs jours d’attente et de suspense, Ousmane Sonko a enfin publié la liste des membres de son Gouvernement. L’équipe comporte 25 ministres et 05 secrétaires d’Etat et est dénommée « Gouvernement de rupture ». Un Gouvernement bien restreint conformément à la vision de rationalisation des ressources de l’Etat prônée par le président de la République et son Premier ministre.

Selon le premier ministre, le président de la République a donné un délai formel aux ministres nommés de se démettre toutes autres responsabilités électives. L’objectif, c’est de leur permettre d’être totalement libre pour se consacrer à la lourde tâche qui les attend au sein du Gouvernement. Les passations de charges doivent être faites d’ici lundi.

Liste complète de la composition du Gouvernement

1- Yassine Fall, Ministre de l’intégration Africaine et des Affaires étrangères

2- Dr Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

3- Jean Baptiste Tine, Ministre de l’Intérieur

4- Biramen Soulèye Diop, Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines

5- Général Birane Diop, Ministre des Forces Armées

6- Ousmane Diagne, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

7- Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération

8- Cheikh Guiba, Ministre des Finances et du Budget

9- Malick Ndiaye, Ministres des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens

10- Daouda Ngom, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

11- Moustapha Sarré, Ministre de la Formation professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement

12- Cheikh Tidiane Dièye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

13- Alioune Sall, Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

14- Serigne Guèye Diop, Ministre de l’Industrie et du Commerce

15- Fatou Diouf, Ministre des Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires

16- Maimouna Dièye, Ministre de la Famille et des solidatiré

17- Yakhoba Diémé, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la relation avec les Institutions

18- Balla Moussa Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoiale et de l’aménagement des territoires

19- Mamba Guirassy, Ministre de l’Education

20- Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale

21- Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public

22- Khady Diène Gueye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture

23- Ma Bouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage

24- Aliou Dionne, Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire

25- Mountaga Diao, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Liste des secrétaires d’Etat

Monsieur Ahmadou Cherif Diouf, Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur

Monsieur Ibrahim Thiam, Secrétaire d’État au développement des Petites et Moyennes Industries

Monsieur Mohamed Talandaou, Secrétaire d’État à l’urbanisme et au logement

Monsieur Alpha Ba, Secrétaire d’État au coopératif et à l’Encadrement paysan

Monsieur Bakary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique