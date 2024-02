Le Sénégal disposera bientôt d’une usine d’engrais. La construction sera effectuée à Ndayane. C’est une initiative significative pour le peuple sénégalais. L’accord de cette prestigieuse usine a été signé avec la société des pétroles du Sénégal ( Petrosen).

Le Sénégal sera doté d’une usine d’engrais

La Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) a signé une convention de partenariat avec le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE) avec un investissement total de 600 milliards Fcfa (985 millions $).

En effet, ce montant sera cofinancé par le gouvernement et des partenaires privés. L’usine d’engrais sera équipée pour produire 1,2 million de tonnes d’engrais par an, répondant ainsi aux besoins du marché local et offrant également la possibilité d’exportation. La production devrait commencer entre 2028 et 2029. Toutefois, l’accent sera mis sur la fabrication d’urée, un engrais essentiel importé actuellement au Sénégal pour améliorer les rendements agricoles.

Par ailleurs, le projet vise non seulement à satisfaire la demande locale mais aussi à exporter l’excédent vers plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, tels que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et la Gambie. Une fois opérationnelle, l’usine devrait contribuer de manière significative à l’économie, générant des revenus commerciaux nets estimés à plus de 175 milliards Fcfa (287 millions $) par an. En réalité, cette initiative est particulièrement pertinente, car la consommation apparente d’engrais au Sénégal a été estimée à 204 000 tonnes en 2020, selon le Centre international de développement des engrais (IFDC).

Les importations d’engrais ont également connu une augmentation notable, avec une valeur atteignant 89 milliards Fcfa (146 millions $) en 2022, soit plus du triple par rapport à l’année précédente, avec un volume en hausse de 81 % à 159 000 tonnes, selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). La construction de cette usine d’engrais contribuera donc à réduire la dépendance aux importations et renforcera l’autosuffisance du Sénégal en matière d’engrais.