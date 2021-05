Secteur des affaires maritimes: Serey Doh dévoile sa batterie d'actions

Secrétaire d’état auprès du ministre des transports en charge des affaires maritimes, Dr Serey Doh Célestin est décidé à améliorer les conditions de travail des agents de son département ministériel.

Serey Doh Célestin: "La construction des arrondissements et antennes maritimes figure également au rang de mes priorités"

Nommé le mardi 6 avril 2021 dans le gouvernement Achi1, en qualité de secrétaire d’état auprès du ministre des transports, chargé des affaires maritimes, Dr Serey Doh Célestin a entamé, depuis le 06 mai, une tournée dans l’ensemble des structures décentralisées sous sa tutelle.

Débutée par l’arrondissement maritime de Grand Bassam, la visite des services rattachés, s'est poursuivie à Grand Bassam, Adiake, Assinie, Jacqueville, l’académie régionale des sciences et techniques de la Mer ( ARSTM), Grand Lahou et au centre de coordination, de recherche et de sauvetage maritime ( MRCC).

"L’objectif principal de ces visites est de m’imprégner des conditions de vie et de travail des agents qui les animent.A terme, cette démarche a pour objet de faire l’état des lieux, afin d’envisager des solutions appropriées aux défis à relever. C’est également, pour moi, l’occasion de partager ma vision et de donner des orientations stratégiques à mes collaborateurs", a expliqué Dr Serey Doh Célestin.

Lui-même issu d’un corps professionnel ( les Douanes) à fortes similitudes avec les affaires maritimes, le secrétaire d'État dit avoir constamment à cœur, de partager son expérience antérieure avec ses nouveaux collaborateurs pour contribuer à faire avancer les affaires maritimes ivoiriennes.

Serey Doh : "Je suis disponible et très à l’écoute du premier au dernier agent des affaires maritimes"

"En effet, le Département dont j’ai la charge, a pour missions, l’amélioration de la gouvernance des affaires maritimes, le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime et l’amélioration de l’accès des populations à des services de transports maritime et fluvio-lagunaire de qualité. Pour les réussir, il nous faut allier intelligence, travail ardu, bonne volonté, constance, débats constructifs, mais aussi discipline et rigueur, accompagnés d’une bonne connaissance du milieu et de ses réalités", a-t-il ajouté.

C’est pourquoi, dès sa prise de fonction le 13 avril 2021, Serey Doh Célestin a inscrit dans son programme la visite de tous les services de l’Administration maritime.

"La construction des arrondissements et antennes maritimes figure également au rang de mes priorités dans le but de doter tous les services extérieurs des affaires maritimes d’infrastructures et d’équipements de qualité", a fait savoir le secrétaire d’état aux affaires maritimes.

Serey Doh Célestin prévient qu'en accord avec le Ministre des Transports, Amadou Koné, avec qui il entretient "une fructueuse collaboration", des dispositions seront prises pour améliorer les conditions de travail des agents des Affaires maritimes.

"Partout où nous sommes passés, je n’ai pas omis de dire que je suis disponible et très à l’écoute du premier au dernier agent des affaires maritimes", a-t-il confié.