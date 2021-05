La Voix des Étoiles: Les 20 finalistes d'Emma Dobré Prod connus

La productrice Emma Dobré annonce la fin du casting du concours musical “La voix des étoiles”, trois semaines après son lancement. Vingt candidats ont été retenus sur les 1300, ils se retrouveront dans une villa à Cocody 60 jours durant.

Emma Dobré Prod et IvoireTv à la recherche de “La voix des étoiles”

L’information a été donnée ce lundi par la patronne de Emma Dobré Prod. “Nous avons déjà les 20 candidats, bientôt leurs visages à l'écran”, a-t-elle écrit dans un message posté sur sa page Facebook.

En 3 semaines la maison de production de la bienfaitrice de l’artiste ivoirien Kerozen Dj a reçu au moins 1300 vidéos, a indiqué Emma Dobré.

Sur cet effectif, seuls les candidats retenus ont été conviés à prendre part le 22 mai dernier, au casting qui s’est déroulé à la Cour Suprême Lounge à la Riviera Anono. Au total, 20 jeunes talents retenus pour la grande finale de cette télé- réalité musicale, pourront intégrer la villa de 5 pièces réservées pour la recherche de « La Voix des Étoiles » 2021.

Pendant leur séjour dans la villa, les candidats âgé de 18 à 35 ans, seront coachés par des professionnels.Le public verra émerger sous ses yeux les possibles prochaines icônes de la musique ivoirienne et africaine. C’est par groupe de 4 personnes que les candidats et candidates seront logés dans les chambres de cette immense villa. Tous les frais de séjours des pensionnaires seront à la charge de la production.

Le premier battle entre les candidats de « La Voix des Étoiles » 2021 se tiendra le 3 juillet. Seuls 11 candidats retourneront à la villa. Une demi-finale se tiendra ensuite le 17 juillet et elle ne retiendra que 4 candidats. Ces derniers s’affronteront le 7 août 2021, jour de la finale. C’est à l’issue de cette finale que l'on connaîtra l'Étoile de l’édition 2021.

Emma Dobré Prod et IvoireTv lui feront signer un contrat de production. Plusieurs cadeaux et un chèque sont prévus pour l'élu. La remise officielle des Prix de la deuxième édition de « La Voix des Étoiles » 2021, un canal de détection et promotion de talents musicaux, se fera à la date du 14 Août 2021.